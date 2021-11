Vorreiter und Angeklagter: Herzchirurg Andreas Hannekum ist tot

Plus Er galt als Vorreiter und leitete den Umzug der Uniklinik Ulm ein. Doch auf seiner Karriere lagen auch Schatten. Nun ist Herzchirurg Andreas Hannekum gestorben.

Andreas Hannekum ist im Alter von 72 Jahren gestorben. Der Herzchirurg leitete den Umzug der Uniklinik vom Safranberg an den Oberen Eselsberg ein und galt als Vorreiter, wenn es um neue medizinische Verfahren galt. Doch auf seiner Karriere lagen auch Schatten.