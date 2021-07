Während der Operation ins All fliegen: Uniklinik Ulm testet VR-Brillen

Schwimmen mit Meeresschildkröten oder ein Flug ins Weltall: Die Virtual-Reality-Brille versetzt Patienten der Ulmer Uniklinik in andere Welten – fernab vom OP-Tisch.

An der Klinik für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, Kopf- und Halschirurgie (HNO) am Universitätsklinikum Ulm werden audiovisuelle Brillen, sogenannte Virtual-Reality Brillen (VR-Brillen), bei lokalen Eingriffen im Operationssaal und nach der OP im Aufwachraum getestet. Die VR-Brillen sollen Patienten Ängste nehmen und sie vom Eingriff ablenken. Aktuell läuft die Testphase, eine Studie zum Einsatz der VR-Brillen ist für August 2021 geplant.

Die Patienten in Ulm sollen mit der VR-Brille abgelenkt werden

Ein Spaziergang durch die Winterlandschaft oder ein Flug ins Weltall: Die VR-Brille versetzt Patienten der Ulmer HNO-Klinik in andere Welten – fernab vom OP. „Wir glauben, dass die Brille den Patienten helfen kann, weniger von der Operation mitzubekommen. Wir möchten so Ängste und die Aufregung vor einem Eingriff nehmen“, sagt Professor Patrick Schuler, Oberarzt an der HNO-Klinik. Zum Einsatz kommt die VR-Brille aktuell in der Lokalanästhesie bei Eingriffen am Hals.

Die erste Resonanz am Ulmer Uniklinikum ist positiv

Hier sind die Patienten bei Bewusstsein und ansprechbar. „Der Patient ist zwar wach und wir können Rückfragen zum aktuellen Befinden stellen. Gleichzeitig ist der Patient abgelenkt und bekommt das Drumherum im OP nicht mit“, so Schuler. Zukünftig sollen die VR-Brillen in Kooperation mit den Kollegen aus der Anästhesie zusätzlich im Aufwachraum eingesetzt werden.

„An unserer Klinik behandeln wir auch viele Kinder, die nach einer Vollnarkose später im Aufwachraum von der neuen Technik profitieren könnten. Hier soll die VR-Brille beim Aufwachen helfen und beruhigen“, sagt Professor Thomas Hoffmann, Ärztlicher Direktor der Klinik für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, Kopf- und Halschirurgie am UKU. Bisher haben zehn Patienten die VR-Brille bei einem Eingriff testen können. Die Resonanz sei durchweg positiv. (AZ)



