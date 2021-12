Ulm

vor 36 Min.

Wann gehen die Lichter aus? Hängepartie um den Ulmer Weihnachtsmarkt

Der Ulmer Weihnachtsmarkt steht vor dem Aus. Doch ob Peter Burger die beliebte Feuerwurst nur noch am Donnerstag, 2. Dezember, oder auch noch am Freitag verkaufen darf, weiß er nicht.

Plus Sicher ist: Glühwein wird im Gully landen. Doch es braucht erst eine Verordnung des Landes, um den Weihnachtsmarkt in Ulm zu beenden. Das zehrt an den Nerven.

Von Oliver Helmstädter

Noch wird Glühwein erhitzt, noch werden Würste gebraten auf dem Ulmer Weihnachtmarkt. Doch wann genau Schluss sein wird, ist unklar. In Interviews mit dem SWR sprach Ministerpräsident Winfried Kretschmann wenig eindeutig erst von Donnerstag, dann von Freitag. Klar ist nur, dass allein für Peter Burger, den Herr der Feuerwürste und Chef eines Familienbetriebs, das sich auf Veranstaltungen spezialisiert hat, die Verluste hoch sein werden. "Sie gehen in die Zig-Tausende", sagt Peter Burger im Gespräch mit unserer Redaktion. Mit Sicherheit müsse Ware vernichtet werden.

