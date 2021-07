Ulm

18:15 Uhr

Warum 20 kleine Hunde fast ein Jahr lang im Ulmer Tierheim festsaßen

Tierpflegerin Conny Levrechon mit den Zwergspitzen im Tierheim, kurz bevor sie in Pflegefamilien vermittelt wurden.

Plus Die Zwergspitze waren schwer krank, als sie aus einem zu kleinen Haus nach Ulm kamen. Das Tierheim durfte sie monatelang nicht vermitteln. Was ist da passiert?

Von Sebastian Mayr

Käufer hatten das Veterinäramt auf die dubiose Hundezucht in Langenenslingen aufmerksam gemacht. Nach einer Kontrolle durch zwei Amtstierärztinnen und die Polizei wurden 67 Hunde beschlagnahmt und in verschiedene Tierheime gebracht, unter anderem nach Ulm. Doch was mit den Tieren geschieht, ist noch immer unklar. Die Züchterin hat sich gegen die Entscheidung gewehrt, dass sie keine Tiere mehr züchten und halten darf und dass die Hunde beschlagnahmt und verkauft werden. Vor einem Gericht ist sie gescheitert, eine weitere Entscheidung steht noch aus. Wer auch immer sich durchsetzt, die Verlierer stehen schon fest.

