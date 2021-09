Ulm

vor 19 Min.

Was die Linke in Baden-Württemberg mit Millionären vorhat

Bernd Riexinger, Spitzenkandidat der Linken in Baden Württemberg, und Xaver Merk, Bundestagskandidat im Wahlkreis Neu-Ulm, tauschten sich bei einer Wahlveranstaltung in Ulm aus.

Plus Bernd Riexinger, Spitzenkandidat der Linken in Baden-Württemberg, will kostenfreien ÖPNV, Direktkandidat Xaver Merk fordert vom Verkehrsverbund Ding, die Ticketpreiserhöhung zurückzunehmen.

Von Ronald Hinzpeter

Der Verkehrsverbund Ding erhöht zum nächsten Jahr seine Fahrpreise. Das sollte aber nicht sein, findet Xaver Merk, Bundestags-Direktkandidat der Linken im Wahlkreis Neu-Ulm. Bei einer Wahlveranstaltung seiner Partei in Ulm bekam er dabei Unterstützung von Bernd Riexinger, Spitzenkandidat der Linken in Baden-Württemberg.

