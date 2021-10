Ulm

vor 17 Min.

Was passieren muss, dass die Innenstadt in Ulm lebendig bleibt

Jens Gramer, der Chef von Fifty-Eight, in seinem Laden an der Donau. Der Textilhandel ist nur ein Aspekt seines Konzepts direkt beim SSV-Bad.

Plus Der Ulmer Laden Fifty-Eight kehrt zurück in die Innenstadt - eine vorübergehende Ausnahme. Immer weniger kleine Geschäfte können sich die Miete leisten.

Von Oliver Helmstädter

Der Aufschrei war groß, als der Ulmer Trendsport-Laden Fifty-Eight 2018 verkündete, die Innenstadt zu verlassen, um die Vereinsgaststätte des SSV Ulm am Freibad zu übernehmen. Drei Jahre später kehrt Inhaber Jens Gramer zurück. Aber zunächst nur vorübergehend. "Ich bin sehr glücklich hier", sagt Gramer über seinen Standort direkt an der Donau in der Au. Das neuartige Konzept aus Gastronomie, Einzelhandel, Wassersport-Dienstleistungen und Boardsport-Werkstatt sei aufgegangen. Doch nun habe sich eine zusätzliche Chance ergeben. Die Entwicklung steht stellvertretend für viele Veränderungen in der Ulmer Innenstadt, die mit exorbitanten Mieten für Verkaufsflächen zusammen hängen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen