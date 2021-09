Ulm/Weißenhorn

Bewährungsstafe für Kindesmissbrauch: Kathi Wolf läuft Sturm gegen Gerichtsurteil

Plus Ein 45-jähriger Ulmer verging sich vor Jahren an Mädchen. Kabarettistin Kathi Wolf läuft Sturm gegen das Landgericht-Urteil. Und sie könnte tatsächlich noch etwas bewegen.

Von Johannes Rauneker

Normalerweise kennt man Kathi Wolf als Spaßmacherin. Die Kabarettistin aus Weißenhorn ist regional wie überregional für ihre witzigen Darstellungen mit Tiefgang bekannt. Nun aber ist ihr das Lachen vergangen. Sie schäumt vor Wut. Was ihr Gemüt erhitzt: Die Verurteilung eines 45-Jährigen, der vor vielen Jahren in Ulm mehrere Mädchen viele Male missbraucht hat und hierfür nun eine Bewährungsstrafe bekam, also nicht ins Gefängnis muss.

