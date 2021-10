Ulm/Weißenhorn

11:30 Uhr

Corona: Wieder Sorgen auf der Intensivstation der Uniklinik in Ulm

Es werden wieder mehr: Ein an Covid-19 erkrankter Patient in einem Zimmer des besonders geschützten Teils einer Intensivstation.

Plus Die Zahl der Patienten auf der Intensivstation in Ulm, die wegen Corona behandelt werden, steigt wieder. Auch in den Kliniken der Kreisspitalstiftung ist die Lage angespannt.

Von Oliver Helmstädter

Wie die Uniklinik Ulm auf Anfrage unserer Redaktion mitteilt, werden "seit einigen Wochen stetig steigende" Covid-Patientenzahlen beobachtet, die der Klinik Sorgen bereiten würden. Das Uniklinikum nehme nach wie vor vornehmlich Covid-19-Patienten und -Patientinnen aus den Klinken der Region auf, die so schwer erkrankt sind, dass sie komplexe universitäre Intensivmedizin benötigen . Dazu gehören auch die, die einen extrakorporalen Gasaustausch (ECMO), also eine "künstliche Lunge" benötigen. Das Uniklinikum ist in der Region das einzige ECMO-Zentrum, daher seien die Leistungen des UKU nach wie vor nachgefragt.

