Frühere Peri-Führungskräfte gründen eigene Firma in Ulm

Plus Wie zwei Menschen, die in leitender Funktion bei Peri in Weißenhorn tätig waren, sich nun selbst als Unternehmer beweisen wollen.

Die Peri-Mitarbeiter Fabian Kracht und Richard Ritz gründen in Ulm die Firma Mesakumo. Mit der eigenen Unternehmensgründung erfüllen sich die beiden ehemaligen Top-Führungskräfte der Peri-Gruppe einen lang gehegten Wunsch.

