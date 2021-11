"Weltweit einzigartig": Das erleben Besucher der "Genusswelt" von Seeberger in Ulm

Plus Als "weltweit einzigartig" beschreibt das Familienunternehmen aus Ulm ein 20 Millionen Euro teures neues Gebäude im Donautal. Es soll so etwas wie ein Ausflugsziel werden.

Nicht heimlich, aber still und leise eröffnete Seeberger im Spätsommer einen Neubau direkt am Stammsitz im Ulmer Donautal. Zumindest teilweise: Bevor der komplette 20-Millionen-Bau inklusive Restaurant und Ausstellung Besucherinnen und Besucher empfangen wird, muss das Coronavirus eingedämmt sein. Erste Erfahrungswerte deuten offenbar darauf hin, dass nicht umsonst 150 Parkplätze und eine Busspur gebaut wurden, um den erwarteten Ansturm bewältigen zu können. "Wir sind bislang sehr zufrieden", sagt Marketingleiter Joachim Mann. Und das trotz Corona.