Wenig Impfstoff: Corona-Impfzentrum in Ulm macht eine Halle dicht

Das Impfzentrum in Ulm bekommt zu wenig Impfstoff geliefert. Erstimpfungen finden so gut wie keine statt. Das hat jetzt Folgen.

Der Impftstoff bleibt ein knappes Gut: Für den gesamten Juni sind nach wie vor nur relativ geringe Impfstoff-Liefermengen an das Impfzentrum Ulm vorgesehen.

Wie der medizinische Leiter des Impfzentrums, Dr. Bernd Kühlmuß, mitteilt, habe die Freigabe neuer Erstimpftermine weitgehend eingestellt werden müssen, weil Zweitimpfungen Vorrang haben.

Dies werde somit in den nächsten Wochen zu deutlichen Reduktionen des Betriebes führen. Nun habe das Impfzentrum entschieden, zur Ressourcenschonung und Erhalt der Motivation der Mitarbeiter, ab dem 7. Juni zunächst vorläufig bis zum 13. Juni den Betrieb in einer der beiden Messehallen (Halle 6 – Kreisimpfzentrum) stillzulegen. Angesichts der angekündigten geringen Impfstoff-Liefermengen sei es nicht sinnvoll, beide Hallen zu betreiben, eine Auslastung mit der vollen Kapazität des Impfzentrums sei daher bis auf weiteres bei Weitem nicht absehbar.

Der Betrieb läuft im Impfzentrum Ulm auf Sparflamme

In den vergangenen beiden Wochen konnten die Impfungen nach Angaben von Kühlmuß noch nahezu planmäßig fortgesetzt werden, es wurden in diesem Zeitraum insgesamt 43.285 Impfungen durch das Impfzentrum Ulm durchgeführt. Die Impfstoff-Liefermengen waren zwar nicht so hoch wie von Kühlmuß erhofft, aber auch nicht so gering wie befürchtetd. Ds Sozialministerium hatte hier noch unterstützend eingegriffen, sodass weder Erst- noch Zweitimpfungen ausfallen mussten. Alle vorhandenen Impfstoffe können weiterhin bei hoher Nachfrage problemlos verimpft werden.

Ein Konzept für eine mögliche Impfung von Schülerinnen und Schülern unter Nutzung vorhandener Ressourcen sei bereits entworfen worden.

Aktueller Stand der Impfungen in Ulm

Bis Sonntag, 30. Mai, wurden vom Impfzentrum Ulm und dessen mobilen Impfteams insgesamt 306.312 Impfstoffdosen verimpft und zwar

• ca. 228.500 Impfungen im Zentralen Impfzentrum

• ca. 67.900 Impfungen durch die mobilen Impfteams

• ca. 9.900 Impfungen für Klinikpersonal. (AZ)

