Weniger Lärm und Müll in der Au und der Donauwiese: So soll es in Ulm klappen

Nicht nur die Polizei, sondern auch ein privater Sicherheitsdienst soll an der Donauwiese und in der Au nun für Ruhe und Ordnung sorgen.

Plus Nicht zuletzt durch geschlossene Clubs haben sich Feiernde die Grünanlagen an der Donau als Partyzone ausgeguckt. Nun reagiert die Stadtverwaltung.

Von Oliver Helmstädter

Sollte das Wetter zum Feiern einladen, wird nach Angaben des Ulmer Ordnungsamtes erstmals am kommenden (Schwör-)Wochenende ein privater Sicherheitsdienst am Donauufer und in der Friedrichsau unterwegs sein. Es gehe nicht darum, feiernde Jugendliche zu vertreiben und damit die Partyszene nur auf andere Orte in der Stadt zu verlagern, wird Ordnungsamtschef Rainer Türke in einer Mitteilung der Stadt zitiert.

