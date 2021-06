Ulm

07:00 Uhr

Wenn Nietzsche über Email reitet - Moritz Götze im Kunstverein Ulm

Plus Noch bis zum 4. Juli zeigt der Ulmer Kunstverein Werke von Moritz Götze. Arbeiten, auf Leinwand und mit Emaille, die von deutscher Geschichte erzählen.

Von Veronika Lintner

Email. Das klingt nach alten Straßenschildern in Weiß-blau, nach feinen Armbanduhrziffernblättern und schlichten Töpfen, grundstabilen Kaffee-Pötten. Email ist ein Begriff, der schon in Gedanken ein halbdumpfes „klonk!“-Geräusch von sich gibt – und nach Vergangenheit klingt. Auch nach Kunst aus vergangenen Zeiten. So falsch ist diese Fährte ja gar nicht: Jede Menge Vergangenheit steckt in den Email-Malereien, die Moritz Götze gerade im Kunstverein Ulm präsentiert. „Ich bin ein künstlerischer Allesfresser, und die Kunstgeschichte ist mein Steinbruch“, so beschreibt der Mann aus Halle an der Saale sich selbst. Aber seine Werken führen aufs Glatteis der Geschichte, vom ersten bis zum letzten Blick – mit Motiven von Ikonen, Thomas Mann bis Nietzsche, und Pop-Art, die sogar Zitate aus der Antike schöpft. Ein Ritt zwischen Abseits und Glanz, Vorvergangenheit und heute.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

