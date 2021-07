Ulm

Wenn der Kleintransporter zur Ballerina wird: Neue Tanzprojekte am Ulmer Roxy

Plus Die Choreografin Helena Waldmann will italienische Kleintransporter zum Tanzen bringen, mitten in Ulm. Es ist eines von vielen neuen Roxy-Tanzprojekten.

Von Dagmar Hub

In den vergangenen Monaten hat sich die Sparte Tanz zu einem Schwerpunkt des Ulmer Roxy entwickelt - und umgekehrt hat das Roxy inzwischen einen Fuß in der Tür zur internationalen Tanzszene, erklärt Roxy-Pressesprecher Henning Reinholz. Tanzprojekte des Roxy erhalten inzwischen institutionelle Förderung der Stadt, zusätzlich hofft man nach den Erfolgen der jüngsten Zeit, das Erreichte ausbauen und verstetigen zu können, mit Fördermaßnahmen von Land und Bund. Eine Community soll in Ulm entstehen, die im Bereich der freien Tanzszene stabil miteinander und mit internationalen Choreografen arbeiten kann. Die Fans des modernen Tanzes in der Region können sich in den nächsten Wochen und Monaten im Roxy auf so manches Novum freuen.

