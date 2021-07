Wenn der Marktplatz in Ulm zum Experimentierfeld für Demokratie wird

Plus Zum 75. Geburtstag des Ulmer Gemeinderats macht eine bundesweit tourende Ausstellung Station. Das soll für Diskussionen sorgen.

Die Fahnen am Rathaus, die seit Donnerstag das Rathaus zieren, läuten optisch die Schwörwoche schon einmal ein. Ulm feiert den 75. Geburtstag des Gemeinderats wie wir ihn heute kennen. Die Schwörrede sei zwar eine ehrenwerte Tradition, die viele Jahrhunderte alt ist, wie Sozialbürgermeisterin Iris Mann bei der Eröffnung der Mitmachausstellung "Re: Present" betonte, doch zeige die Geschichte, dass Demokratie sehr anfällig für Störfeuer sei. "Deswegen ist es enorm wichtig zu zeigen, was es heißt Verantwortung für eine demokratische Gesellschaft zu tragen." Ein Baustein dafür sei die Ausstellung.