Ulm

26.05.2021

Wenn eine 100 Jahre alte Esche in Ulm zur Gefahr wird

Seit etwa einhundert Jahren stand die Esche an der Ecke Beyerstraße/Römerstraße in Ulm.

Plus Seit etwa einhundert Jahren stand die Esche an der Ecke Beyerstraße/Römerstraße in Ulm, und dann musste sie binnen Stunden gefällt werden. Es bestand akute Gefahr.

Von Thomas Heckmann

Der Brandkrustenpilz hatte den äußerlich gesunden Baum von innen heraus so stark geschädigt, dass eine "akute Umsturzgefahr" bestand. Da sich der Baum unmittelbar neben der Straßenbahnhaltestelle Martin-Luther-Kirche befand, musste auch die Straßenbahnlinie 2 zwischen Ehinger Tor und Kuhberg eingestellt werden.

Themen folgen