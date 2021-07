Ulm

19:30 Uhr

Wer war Stanislaw Lem? Künstler würdigen den Science-Fiction-Autor

Plus 19 Künstler aus Ulm, Neu-Ulm und der Region beschäftigen sich mit den visionären Gedankenwelten des Stanislaw Lem. Wer war dieses Multitalent?

Von Dagmar Hub

Stanislaw Lem - Philosoph, Mediziner, Wissenschaftler und Autor mit scharfem Verstand und extremem Rationalismus, als Sohn einer jüdischen Arztfamilie in Lemberg geboren - wäre in diesem Jahr 100 Jahre alt geworden. Der in keine Schublade einzuordnende Visionär und Utopist, der seine Meinung und Kritik nie hinter dem Berg hielt, inspirierte die Galerie Kunstpool am Ehinger Tor zu einem Aufruf an Künstler in ganz Deutschland, sich mit Lem zu beschäftigen. Die Programmverantwortlichen Reinhard Köhler und Dorothea Grathwohl waren skeptisch, ob sich genügend Künstler finden würden, die Werke zu Lem zu schaffen bereit waren. Doch die große Resonanz überrascht die beiden Künstler. Wie viel Zukunft und Inspiration steckt heute noch ins Stanislaw Lems Werk?

