Ulm/Wiblingen

vor 33 Min.

Ein "Hallelujah" zum Auftakt: Die Wiblinger Bachtage 2021 beginnen

Plus Die Wiblinger Bachtage feiern mit Händels "Messiah" einen starken Auftakt. 2020 fiel das Festival aus - was das Programm diesmal bietet.

Von Veronika Lintner

Das "Hallelujah" ist noch immer der Gipfel der Gefühle, der feierlichste Moment und die wohlplatzierte Pointe , wenn Händels "The Messiah" auf dem Programm steht. So war es auch am Donnerstag in der Wiblinger Versöhnungskirche. "Hallelujah" singt der Chor Vokal-Ensemble 15 mit Strahlkraft und Hochspannung. Und doch klingt einem hier alles etwas schlanker, windschnittiger, nicht so barock-wuchtig wie gewohnt. Kein Wunder: Albrecht Schmid, Chef dieser Wiblinger Bachtage und Dirigent des Abends, hat den "Messiah" mit Vorsicht gekürzt - ihn zugeschnitten auf ein fast kammermusikalisches Format mit kleinem Orchester und kleinem Chor. Und trotzdem: "Hallelujah" mit Ausrufezeichen, denn das bedeutet "Lobet Gott". Ein "Gott sei Dank" denkt sich wohl in diesem Moment auch Schmid - denn nach dem Ausfall seines Festivals 2020 wegen der Pandemie finden die Wiblinger Bachtage 2021 wieder mit großem Programm statt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen