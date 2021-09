In Ulm kehrt am Wochenende das Mittelalter zurück

Taler statt Euro, Schwertmaß statt Meter und "Seid gegrüßt" statt "Guten Tag". Freunde des Mittelalters kommen am Wochenende in Ulm wieder auf ihre Kosten.

Das Mittelalter kehrt von Freitag, 9. September, bis einschließlich Sonntag, 11. September, nach Ulm zurück. Markttreibende Händler und fahrendes Volk bieten Ihre Waren auf dem Klosterhof in Wiblingen feil. Geplant ist ein Bühnenprogramm mit Akrobatik, Gauklerei & Schabernack und Theater. Mittelalterliche Klänge auf authentischen Instrumenten und Vorführungen historischer Kampftechniken gehören ebenso dazu.

Eine "Zeitreise" wird im Kloster-Lustgarten möglich gemacht. Vorführungen der Lagergruppen aus verschiedenen Epochen finden ganztägig statt. Und zwar aus dem Früh-, Hoch- und Spätmittelalter. Das offene Lagerleben sorgt für Stimmung. Historische Handwerksdarstellungen, Schaukochen und eine Rüstungsschau sollen mittelalterliches Flair auf den Klosterhof bringen. Fragen sind erwünscht: Die Gruppen erklären ihr Tagwerk.

Mittelaltermarkt Ulm-Wiblingen: Öffnungszeiten und Eintrittspreise

Den Klosterhof tauchen ganztägig „Walking Acts“ ins Mittelalter. Stelzenlauf, märchenhafte "Fairytale-Vorführungen" und historische Handwerker locken die Blicke auf sich. Außerdem gehören Kinder-Mitmach-Angebote zum Programm: Von einer Zunderwerkstatt über die Drachenjagd, das kleinste Riesenrad der Welt, Kinder-Bogenschießen bis hin zu einer Holzwerkstatt. Für Musik sorgt am Freitag- und Samstagabend Corvus Corax, eine prominente Band der Mittelalterszene, auch bekannt unter dem Namen Könige der Spielleute. Am helllichten Tag musiziert Freitag bis Sonntag Bakchus.

Los geht es an allen drei Tagen um 10 Uhr. Der Markt schließt am Freitag und Samstag um 22 Uhr, am Sonntag um 19 Uhr. Der Eintritt: für Erwachsene 13 Euro, Kinder 8.50 Euro. Kinder unter dem Schwertmaß sind frei. (AZ)