Veranstalter: Evakuierungsplan ging bei der Diga in Wiblingen voll auf

Plus Ein Sturm beendete die Gartenschau Diga vorzeitig, größere Schäden gab es nicht. Die Veranstalter der Gartenmesse auf dem Klostergelände in Wiblingen waren bestens vorbereitet.

Mit den rund 7000 Besucherinnen und Besuchern ist Veranstalter Dieter Maier zufrieden. Ohne den Sturm am Sonntagnachmittag wären es vielleicht noch einmal 500 oder 1000 Gäste mehr gewesen, glaubt er. Die Gartenmesse musste abgebrochen werden. Doch das Unwetter verlief glimpflich, der Evakuierungsplan ging auf.