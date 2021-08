Wie die Sommerlichen Ulmer Musiktage für die Zukunft planen

Plus Seit 20 Jahren leitet Christoph Denoix die Klassik-Biennale in und rund um Ulm. Er fasst neue Pläne - und möchte eine alte Tradition neu aufleben lassen.

Christoph Denoix konnte 2021 wieder einen Sommer genießen, der erfüllt war von Musik. Nachdem er sein Festival, die Sommerlichen Ulmer Musiktage, im Vorjahr noch wegen der Pandemie absagen musste, trumpfte sein Festival 2021 wieder mit Klassik in und um Ulm auf. Jedoch mit Einschränkungen: Etwa zehn Konzerte habe er in normalen Jahren dem Publikum bieten können, sagt Denoix, zudem Sonderkonzerte abseits dieser Sommer-Biennale. "2021 hatten wird das Programm nun halbiert", erklärt der Chorleiter, der seit 20 Jahren nun schon die Festspiele leitet. Aber möglichst bald möchte er wieder aufwarten - mit viel Programm und frischen Ideen.