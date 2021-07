Wie die Stadt Ulm sich künftig vor Unwetter-Folgen schützen will

Plus Hagelschäden, überflutete Unterführungen, Wasser im Keller: Die Folgen von Starkregen in Ulm sind heftig. Jetzt gibt es ein Schutzkonzept, doch das hat Grenzen.

Kaum war das Konzept fertig, standen wieder Teile der Stadt unter Wasser. Diesmal erwischte es vor allem die Ortschaft Gögglingen im Südwesten von Ulm, Keller liefen voll. Seit fünf Jahren plagen die Folgen heftiger Unwetter die Bürger, auch die Innenstadt war davon betroffen. Sei es durch massive Hagelschäden wie am Kuhberg im August 2018, sei es durch überflutete Unterführungen wie zuletzt im Juni 2021. Manche Dinge werde man nicht in den Griff bekommen können, fürchtet Baubürgermeister Tim von Winning. Dennoch hat die Stadtverwaltung ein paar Hebel gefunden, um die Sicherheit zu erhöhen.