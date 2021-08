Ulm

vor 19 Min.

Wie ein gelähmter Mann aus Ulm seine Helfer selbst organisiert

Plus Die Arme und Beine von Michael Lütten aus Ulm sind gelähmt. Andere setzen auf Dienstleister, er regelt die Unterstützung selbst. Wie das gelingt und wieso er das tut.

Von Sebastian Mayr

Seinen Alltag nennt Michael Lütten "eigentlich recht normal". Haushalt, Einkaufen, Nebenjob, Ehrenamt Sport. "Vor Corona habe ich mich in meiner Freizeit auch gerne mit Freunden in der Kneipe auf ein Bier oder im Kino getroffen", schreibt Lütten. Er schreibt das, weil es für ihn einfacher ist. Sein "eigener Dialekt", so formuliert es der Ulmer, stehe ihm oft im Weg. Michael Lütten hat eine Tetraspastik, seine Arme und Beine sind gelähmt. Und dennoch nimmt am Leben teil. Wie macht er das? Und wie geht es ihm dabei?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

