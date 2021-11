Ulm

vor 16 Min.

Wie eine Ulmerin einem Mädchen bessere Chancen schenken will

"Chancenfinder"-Patin Theresa Kocher und ihr Patenkind in Ulm.

Plus Die Eltern haben wenig Geld oder sprechen kaum Deutsch: Kinder solcher Familien haben im Corona-Lockdown stark gelitten. So handelt die Kinderstiftung in Ulm.

Von Sebastian Mayr

Eigentlich sollen die Treffen nur eineinhalb Stunden dauern, doch Theresa Kocher und ihr Patenkind sind auch gerne mal eine Stunde länger zusammen unterwegs. Kocher, 27 Jahre alt, ist die erste Patin des Projekts Chancenfinder. Sie unterstützt eine Viertklässlerin. Der Auftakt ist vielversprechend.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

