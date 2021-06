Ulm

Wie stark soll die Stadt Ulm Autofahrer drängen, den Wagen stehen zu lassen?

Plus Weniger Verkehr, aber gleich viel Mobilität: Dieses Ziel will Ulm mit Druck und Anreizen erreichen. Fürs Erste gibt es nur Ideen - aber bereits Streit.

Von Sebastian Mayr

Schon jetzt ist Ulm für seine Staus berüchtigt. In den kommenden zehn Jahren könnte die Stadt Prognosen zufolge um weitere 10.000 Menschen wachsen. Die Straßen dürften dann noch einmal ein gutes Stück voller werden. Das zeigt etwa ein Blick auf die Zahl der zugelassenen Autos in der Stadt: Sie ist seit 2011 noch stärker gestiegen als die Einwohnerzahl. Was muss also geschehen, damit der Verkehr in Zukunft gut fließt? Möglichst zügig, möglichst umweltfreundlich und so emissionsarm wie möglich? Die Stadt Ulm hat arbeitet an einem Programm - und will auch Druck auf Autofahrer ausüben, den Wagen häufiger stehen zu lassen. Doch das gefällt nicht jedem.

