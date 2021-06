Wird die Ulmer Herdbruckerstraße zur Fußgängerzone?

Plus Bürger sollen entscheiden, ob Autos aus der früheren Ausweichroute von Ulm nach Neu-Ulm verbannt werden. Auch anderswo könnten neue Fußgängerzonen kommen.

Vorbei am Rathaus, über den Marktplatz und dann die Herdbruckerstraße entlang bis zur Herdbrücke: Diese Route war ein beliebter Schleichweg von der Neuen Straße in Ulm nach Neu-Ulm. Und sie war eine beliebte Strecke für Poser, die dort nachts mit aufgemotzten Karren ihre Runden drehten. Beides war einmal. Der Marktplatz vor dem Rathaus ist probehalber zur Fußgängerzone geworden, nun könnte diese Regelung auch für die komplette Herdbruckerstraße kommen. Zuerst aber werden die Bürger gefragt.