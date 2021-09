Ulm

16:18 Uhr

Wohnhaus am Kuhberg in Ulm brennt: 300.000 Euro Sachschaden

In einem Wohnhaus im Sterntalerweg am Kuhberg hat es am Mittwoch gebrannt.

In einem Wohnhaus am Sterntalerweg in Ulm ist am Mittwoch ein Feuer ausgebrochen. Es entstand hoher Sachschaden.

Zu einem Wohnhausbrand am Kuhberg ist die Feuerwehr am Mittwochnachmittag ausgerückt. Zeugen entdeckten den Brand kurz nach 14 Uhr. Sie sahen Rauch aus dem Dachgeschoss des Hauses im Sterntalerweg dringen und verständigten sofort die Feuerwehr. Die war auch schnell mit etwa 40 Einsatzkräften da und bekämpfte die Flammen. Feuerwehr löscht Brand am Kuhberg in Ulm Kurz nach 15 Uhr schließlich war der Brand gelöscht. Zu dieser Zeit war auch klar, dass die Bewohner nicht im Haus waren. Als später das Haus durchsucht werden konnte, bestätigte sich, dass niemand verletzt wurde. Was zu dem Brand geführt hat, muss die Polizei jetzt noch ermitteln. Den Gebäudeschaden schätzen die Ermittler auf rund 300.000 Euro. (AZ)

