Ulm

vor 43 Min.

Wohnhaus brennt: Feuerwehr rückt zu Einsatz am Kuhberg in Ulm aus

In einem Wohnhaus im Sterntalerweg am Kuhberg hat es am Mittwoch gebrannt.

In einem Wohnhaus am Sterntalerweg in Ulm ist am Mittwoch ein Feuer ausgebrochen. Die Höhe des Sachschadens ist noch unklar.

Zu einem Wohnhausbrand am Kuhberg ist die Feuerwehr am Mittwochnachmittag ausgerückt. Eine Wohnung im Dachgeschoss eines Gebäudes im Sterntalerweg brannte aus. Die Feuerwehr war mit etwa 40 Leuten im Einsatz. Ein Notarzt und zwei Rettungswagen waren ebenfalls vor Ort. Feuerwehr löscht Brand am Kuhberg in Ulm Ob es Verletzte gab, war zunächst unklar, ebenso die Höhe des Sachschadens. Die Feuerwehr deckte Teile des Dachs ab, um an Glutnester heranzukommen. (heck)

