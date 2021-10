Wohnungsbrand: Feuerwehr findet Leichnam bei Löscharbeiten

Bei einem Brand im Ulmer Stadtteil Jungingen hat die Feuerwehr einen stark verkohlten Leichnam gefunden. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen aufgenommen.

Noch ist unklar, wer der tote Mensch ist, der bei einem Wohnungsbrand in einem Ulmer Stadtteil gefunden wurde. Gegen 01.40 Uhr wurde die Feuerwehr über einen Dachstuhlbrand am evangelischen Gemeindehaus im Stadtteil Jungingen informiert. beim Eintreffen der Feuerwehr schlugen bereits Flammen aus den Fenstern der Dachgeschosswohnung. Insgesamt 50 Feuerwehrleute mit neun Fahrzeugen bekämpften den Brand von innen und von außen. Über Leitern gelangten die Feuerwehrleute auf das Dach, um von dort aus löschen zu können.

Ulm: Feuerwehr findet stark verkohlten Leichnam

Unter Atemschutz wurde auch in der Wohnung gelöscht, dabei wurde eine tote Person gefunden. Der Kriminaldauerdienst der Ulmer Polizei nahm noch in der Nacht die Ermittlungen auf, um den Toten zu identifizieren und die Brandursache zu ermitteln. Nach den Worten von Feuerwehr-Einsatzleiter Reiner Buschow brannte die Wohnung vollkommen aus. die Hitze war so groß, dass nicht nur Fensterscheiben platzten und Rollläden schmolzen, es brach auch ein Fenstersturz zusammen. Stellenweise wurden Dachziegel abgedeckt, um die Dachisolierung auf Glutnester zu kontrollieren. Welche Schäden der Gottesdienstsaal im Erdgeschoss genommen hat, muss noch geklärt werden. Zwei Notfallseelsorger kümmerten sich um Zeugen. Im Einsatz waren auch zwei Rettungswagen-Besatzungen und ein Notarzt.

Der Schaden am Gebäude wird auf mindestens 150.000 EUR geschätzt, auch die Gemeinderäume im Erdgeschoss wurden durch das Löschwasser in Mitleidenschaft gezogen und sind derzeitig nicht mehr nutzbar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und wertet Spuren aus.