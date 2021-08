Württembergisches Kammerorchester kündigt Ulmer Konzerte an

Plus Das Württembergischen Kammerorchester plant wieder fünf Konzerte in Ulm. Viel Hoffnung, aber auch viel Ungewissheit liegt über der Saison 2021/22.

Die Inzidenz in Ulm liegt noch unter 35. Das tat sie auch im vergangenen Sommer, und dennoch war der geplanten Konzertreihe des Württembergischen Kammerorchesters nur ein einziger Abend Anfang Oktober vergönnt; alle anderen geplanten Konzerte des renommierten und international tätigen Orchesters fielen der Pandemie zum Opfer. Viel Hoffnung, aber auch viel Ungewissheit liegt über der Saison 2021/22.