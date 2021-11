Ulm

Zerstörerisch verstörend: Kunstverein Ulm zeigt Werke von Gottfried Helnwein

Plus Krieg, Armut, Blut - und der Blick der Kinder: Gottfried Helnwein schafft Kunst, die provoziert. Der Kunstverein Ulm zeigt eine Auswahl seiner Bilder.

Von Stefan Kümmritz

Die Macher des Kunstvereins Ulm haben Mut. Sie zeigen Bilder aus dem Schaffen des gebürtigen Wieners Gottfried Helnwein, einem jetzt 73-jährigen Künstler, der mit seinen Werken gerne provoziert, indem er gesellschaftliche Wahrheiten oft schonungslos und auch sehr konträr darstellt. Er zeigt in der am heutigen Samstag um 18 Uhr beginnenden Ausstellung im Schuhhaussaal immer wieder Zerstörerisches, das verstört, wobei Kinder häufig im Mittelpunkt seiner meist sehr fotorealistischen Malerei stehen. Der Titel der Ausstellung "Red Sleep" bezieht sich auf vier in Rot gehaltene Porträts eines Mädchens, das von Bild zu Bild mehr verstümmelt ist. Schon im Vorfeld habe es in Ulm kritische Anmerkungen zu der Schau gegeben, merkt Marion Klemp-Höpfner an. Im Vorwort eines Flyers zur Ausstellung heißt es: "Diese Ausstellung wendet sich an Ihre intellektuelle Neugier. Die hier gezeigten Werke werden viele inspirieren und aufklären, aber sicher auch einige verärgern." Der Kunstverein will sich der Kontroverse stellen.

