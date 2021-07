Zu schnell beschleunigt: Frau im Porsche verursacht Unfall in Ulm - zwei Verletzte

Eine Frau beschleunigt mit ihrem Porsche zu schnell und kommt auf die Gegenfahrbahn. Dort prallt sie frontal mit einem anderen Fahrzeuge zusammen. Der Schaden ist enorm.

Eine Frau hat am Mittwochvormittag nahe dem Bundeswehrkrankenhaus am Oberen Eselsberg in Ulm einen Unfall verursacht. Sie soll nach Angaben der Polizei zu schnell mit ihrem Porsche beschleunigt haben.

Gegen 10.15 Uhr fuhr die 51-Jährige von einem Parkplatz neben der Straße Oberer Eselsberg in Richtung Berliner Ring aus. Ihr Porsche beschleunigte dabei stark und die Frau geriet auf die Gegenfahrbahn. Dort prallte sie frontal mit einer 53-jährigen Renault-Fahrerin zusammen.

Bei dem Unfall erlitten beide Frauen leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Abschlepper kümmerten sich um die nicht mehr fahrbereiten Autos. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 60.000 Euro. (AZ)