Ulm

vor 17 Min.

Zufahrt zur B10 in Ulm ist Anfang November gesperrt

Plus Wer die Wallstraßenbrücke mit dem Auto, dem Fahrrad oder zu Fuß überqueren will, muss derzeit Einschränkungen hinnehmen. Ein kurzer Überblick.

Von Sebastian Mayr

An der B10 in Ulm stehen in den kommenden Jahren etliche große Bauarbeiten an, den Anfang macht die Sanierung der Wallstraßenbrücke über die Bahngleise im Sommer 2022. Schon jetzt finden dort immer wieder kleinere Sicherungsmaßnahmen statt. Zuletzt war eine Zufahrt auf die Bundesstraße kurzzeitig gesperrt. Anfang November müssen sich einige Autofahrerinnen und Autofahrer abermals auf einen Umweg gefasst machen.

