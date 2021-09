Ulm

07:00 Uhr

Zum Abschied des "Brezelkönigs" läutet die Glocke im Ulmer Münster

Plus Die Scheible-Krippe mit der als rassistisch empfundenen Melchior-Darstellung ist umgezogen und bekam einen letzten Gruß hinterhergeschickt. Nun wird eine Ausstellung geplant.

Von Dagmar Hub

Zum Abschied läutete die Große Betglocke: 29 Jahre lang war in der Advents- und Weihnachtszeit die Scheible-Krippe mit dem umstrittenen Brezel-Melchior im Ulmer Münster aufgebaut, den Rest des Jahres lagerte sie in einer Kammer im Südturm. Am Mittwochvormittag zog das Figurenensemble um ins Museum Ulm. Dort bekommt es ein vorübergehendes Zuhause für eine geplante Ausstellung, die am 1. Advent eröffnet wird. Die weitere Zukunft des künstlerischen Schnitzwerks ist noch ungewiss, ins Münster zurückkehren wird die Krippe aller Wahrscheinlichkeit nach nicht.

