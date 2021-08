Zwei Clowns spielen im Ulmer Stadthaus die Geschichte vom "Kleinen Prinz"

Das Bühnenclown-Duo Mimi und Lulu, Katrin Jantz und Hanna Münch, spielt im Ulmer Stadthaus ein Märchen, das vom "Kleinen Prinz" inspiriert ist.

Im Stadthaus Ulm tritt am Samstag, 14. August, sowie am Sonntag, 15. August, das Clowns-Duo Mimi und Lulu auf. Die Vorstellungen an beiden Tagen beginnen jeweils um 15 Uhr und um 19 Uhr. Die zwei Clowns haben sich für ihr Bühnenstück eine Geschichte ausgesucht, die millionenfach die Herzen der Menschen berührt hat. Antoine de Saint-Exupérys philosophisches Märchen "Der kleine Prinz" verwandeln sie zum schelmischen "Der kleine Clown".

Der "Kleine Prinz" in einer Clowns-Version

Das Leben als Reise, die Verantwortung füreinander und für die Erde, die seltsame Welt der Erwachsenen, wo doch "alle großen Leute früher Kinder waren" - das sind Themen der beiden Clowns Katrin Jantz und Hanna Münch. Sie arbeiten mit wenig Sprache und setzen in diesem Plädoyer für Menschlichkeit auf Mimik und Körperlichkeit. Sie wollen die kleinen und großen Zuschauer ("von 4 bis 104 Jahren") in eine andere Welt entführen. Die Handlung: Auf der Suche nach einem Freund entdeckt der neugierige kleine Clown einen Planeten nach dem anderen, mitsamt ihren sehr verschiedenen Bewohnern, bis er schließlich auf der Erde landet.

Clownstheater im Stadthaus Ulm

Der Sprecher bei diesen Vorstellungen ist Clemens Grote. Kartenreservierungen sind möglich unter 0160/96233605 oder 0170/5011991. Es gelten die Hygiene-Regeln des Veranstaltungstags. Die Veranstalter planen jedoch mit "3G"-Regeln: Zutritt für getestete, genesene und geimpfte Personen. Kinder unter 6 Jahren müssen nicht getestet werden. (AZ)