Ulm

vor 39 Min.

Zwei Schweizer unterhalten köstlich bei der Literaturwoche Donau in Ulm

Plus Bei der Literaturwoche in Ulm lesen Gion Mathias Cavelty und Arno Camenisch. Was sie verbindet: Verschmitzter Humor, Bühnencharme – und Schweizer Heimat.

Von Veronika Lintner

Gion Mathias Cavelty und Arno Camenisch – das sind zwei echte Marken in der Schweizer Literaturszene. Der eine eher süß in seinem Stil, wie ein gutes Ecklein Toblerone, der andere so scharf und präzise wie, sie ahnen das Klischee, ein Schweizer Taschenmesser. Beide Autoren waren nun zu Gast bei der Literaturwoche Donau in Ulm.

