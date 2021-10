Ulm

Zwei betrunkene junge Frauen gehen auf Polizeistreife los

Eine Frau spuckt, die andere springt einem Polizisten in den Rücken. Was im Ulmer Hauptbahnhof geschehen ist und was den Angreiferinnen nun droht.

Zwei betrunkene junge Frauen haben am Dienstagabend am Hauptbahnhof in Ulm eine Streife der Bundespolizei angegriffen. Wie die Polizei berichtet, beleidigten und bespuckten sie die Sicherheitskräfte. Eine der Frauen sprang einem Beamten in den Rücken. Die Frauen im Alter von 17 und 19 Jahren fuhren nach bisherigen Erkenntnissen am Dienstag gegen 20.30 Uhr mit der Regionalbahn von Biberach nach Ulm. Bei der Fahrkartenkontrolle konnte die 17-jährige deutsche Staatsangehörige offenbar keinen Fahrschein vorzeigen. Da beide Frauen zudem Alkohol konsumierten und sich uneinsichtig gezeigt haben sollen, alarmierte das Zugpersonal die Bundespolizei Ulm. Polizei Ulm: Frauen waren wohl ohne Fahrschein unterwegs Die eingesetzten Kräfte trafen auf zwei aggressive und im Zug rauchende Frauen. Die 19-Jährige Deutsche stellte auch nach mehrmaliger Aufforderung das Rauchen nicht ein und warf eine Glasflasche zu Boden. Die 17-Jährige trat nach der vor Ort befindlichen Streife, bespuckte und beleidigte diese. Die Polizeikräfte brachten sie zu Boden und legten ihr Handschellen an. Bei dem Versuch, die 17-Jährige auf das Revier zu bringen, sprang die 19-Jährige einem der Beamten in den Rücken, um ihre Bekannte zu befreien. Dies gelang ihr jedoch nicht. Auf dem Revier verweigerten beide Frauen einen Alkoholtest. Die Erziehungsberechtigten der 17-Jährigen wurden durch die Bundespolizei kontaktiert. Durch das aggressive Verhalten der Frauen wurde niemand verletzt. Gegen beide Frauen wurde durch die Bundespolizei ein Ermittlungsverfahren unter anderem wegen des Verdachts des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung und versuchte Gefangenenbefreiung eingeleitet. (AZ) Lesen Sie dazu auch Nersingen/Neu-Ulm Plus B10 nach Unfall mehr als drei Stunden lang voll gesperrt

