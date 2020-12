vor 1 Min.

Ulm droht ab Samstag ein ziemlich harter Lockdown

Der Sieben-Tages-Inzidenzwert liegt über 200 im Stadtkreis Ulm. Ein Problem: Denn die Hotspotstrategie des Landes sieht nach drei aufeinanderfolgenden Tagen verschärfende Maßnahmen vor. Das Gesundheitsamt bereitet eine Allgemeinverfügung vor. Diese Maßnahmen könnten ab Samstag gelten.

Von Oliver Helmstädter

Friseure etwa, müssen wohl schließen. Und auch Glühweinstände gibt es wohl bald nicht mehr. Denn am Mittwoch, 9. Dezember, lag im Stadtkreis Ulm der Sieben-Tage-Inzidenzwert erstmals über 200 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner. Für den Fall, dass an drei aufeinanderfolgenden Tagen der Inzidenzwert über dem Wert von 200 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner pro Woche in einem Land- oder Stadtkreis liegt, sieht die Hotspot-Strategie des Landes vor, dass vom Gesundheitsamt zusätzliche Maßnahmen zum Infektionsschutz und der Kontaktbeschränkung angeordnet werden. Diese gehen, zeitlich befristet, über die aktuellen in der Corona-Verordnung des Landes geregelten Maßnahmen hinaus. Damit soll möglichst kurzfristig eine deutliche Absenkung des Infektionsgeschehens erreicht werden.

Die verschärfenden Maßnahmen würden dann, im Einvernehmen mit der Stadt Ulm, durch das Gesundheitsamt in einer Allgemeinverfügung geregelt werden. Dazu stehe das Landratsamt Alb-Donau-Kreis mit der Stadt Ulm in engem Kontakt. Erste Maß-nahmen werden bereits von Samstag an in Kraft treten. Das betreffe etwa die Maskenpflicht in Fußgängerzonen - in Ulm galt die aber ohnehin schon.

Weitere verschärfende Regelungen benötigen vor ihrem Inkrafttreten aus Gründen der Verhältnismäßigkeit einen gewissen zeitlichen Vorlauf ab Veröffentlichung der Allgemeinverfügung. Hier ist ein Inkrafttreten zu Beginn der kommenden Woche vor-gesehen. Zu diesen verschärfenden Regelungen, welche die Hotspot-Strategie des Landes im Falle des Überschreitens der 200/100.000 Einwohnerschwelle an drei aufeinanderfolgenden Tagen vorsieht, zählen unter anderem:

Das könnte am Samstag in Ulm wegen Corona gelten

Nur maximal fünf Personen zweier Haushalte dürfen sich im öffentlichen und privaten Raum treffen. Kinder dieser Haushalte bis einschließlich 14 Jahren sind von der Beschränkung ausgenommen.

Neu-Ulmer kennen auch das schon: Das Verlassen der Wohnung zwischen 21 und 5 Uhr wird nur noch aus triftigen Gründen erlaubt. Hierbei wird es definierte Ausnahmen im Sinne eines triftigen Grundes geben, etwa für den Weg zum Arzt oder für die Begleitung unterstützungsbedürftiger Personen.

Weitere Veranstaltungsverbote werden verfügt. Ausgenommen hiervon sind dabei unter anderem religiöse Veranstaltungen, Veranstaltungen bei Todesfällen und Versammlungen nach Artikel 8 Grundgesetz.

Friseurbetriebe, Barbershops und Sonnenstudios müssen schließen.

Besondere Verkaufsaktionen im Einzelhandel, wie beispielsweise Schlussverkäufe oder besondere Rabattaktionen, werden verboten.

Der Betrieb von Märkten, die nicht der Deckung des täglichen Lebensbedarfs dienen, wird ebenfalls verboten.

Glühweinstand ade: Zusätzlich ist auch ein Alkoholverbot im öffentlichen Raum und das Ausschank-verbot in den öffentlichen Raum hinaus als Teil der Allgemeinverfügung in der Vorbereitung.

