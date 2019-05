vor 27 Min.

Ulm feiert international

Das ist auf dem Marktplatz geboten

Prominente Gäste, die bunte Parade der Kulturen, Tanz, Musik und Essen aus aller Welt: Am Wochenende wird in Ulm das Internationale Fest gefeiert. Die schlechten Wetterprognosen sollen dem nicht im Weg stehen. Die Veranstalter werden auf dem Marktplatz vor dem Rathaus ein rund 200 Quadratmeter großes, beheiztes Zelt aufstellen, das rund 180 Personen Platz bietet, die von dort aus das Bühnenprogramm verfolgen können.

Auftakt des Fests ist am heutigen Freitag, 3. Mai, um 19.30 Uhr. Die Schriftstellerin Thea Dorn spricht in der Stadtbibliothek Ulm mit der Dramaturgin Nilufar K. Münzing über (deutschen) Patriotismus und die Zukunft Europas. Am Samstag, 4. Mai, beginnt das Fest wie in den vergangenen Jahren mit der Parade der Kulturen durch die Ulmer Innenstadt. 500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer tanzen von der Wengenkirche bis zum Ulmer Marktplatz, auf dem Oberbürgermeister Gunter Czisch das Internationale Fest um 14 Uhr feierlich eröffnet.

Internationale Vereine und Organisationen präsentieren sich und ihre Arbeit und bieten Köstlichkeiten aus aller Welt an. Zudem gibt es ein buntes Bühnenprogramm. Ab 18 Uhr zeigt das Taikozentrum Deutschland, ansässig in Ulm, eine Show mit einem Mix aus Musik, Tanz, Fitness, Kampfsport und Meditation. Ab 19 Uhr bespielt Radio free FM die Bühne mit Bands aus der Region, darunter die Rhythm Fellows und Diana Ezerex. (az)

Themen Folgen