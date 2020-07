vor 17 Min.

Ulm hat das Internet zum Anfassen

Ein Hochbeet, das sich selbst bewässert, und ein Altglascontainer, der seinen Füllstand meldet: Am Weinhof in Ulm kann man jetzt erleben, wie die Zukunft aussehen kann

Von Sebastian Mayr

Ulm Der Weg von der Spielerei zum Geschäftsmodell muss nicht weit sein. Andreas Buchenscheit kann das an einem einfachen Beispiel zeigen. Am Weinhof in Ulm steht jetzt ein Hochbeet, hübsch in Holz gefasst, mit einer Sitzbank kombiniert. Das Hochbeet ist autark: Sensoren messen, wann die Pflanzen Wasser brauchen, und versorgen sie dann aus einem eingebauten Tank. Die Sensoren bekommen ihren Strom von einem Solarpanel. Das Hochbeet könnte überall stehen. Es muss nirgendwo angeschlossen werden, damit die Technik funktioniert. Heute ist es wie gemacht für Schulgärten, bei denen der Gieß-Dienst im Sommer sowieso nicht funktioniert. In der Zukunft könnte das gleiche Modell in groß in der Landwirtschaft zum Einsatz kommen: Auf großen Felder, die sich selbst mit Wasser versorgen. Am besten noch mit Tanks, die vom Regen gespeist werden.

Innovation im Hochbeet

Das Hochbeet können Besucher bereits ansehen. Es ist eine von 19 Innovationen, die im neuen Lorapark am Weinhof ausgestellt sind. Das Ulmer Unternehmen Citysens hat diesen Lehrpfad der Digitalisierung entwickelt und ist von einer bundesweit besetzten Fachjury vor ziemlich genau einem Jahr als Sieger eines von der Stadt ausgeschriebenen Innovationswettbewerbs ausgewählt worden. Die Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm (SWU), das Digitalisierungszentrum Ulm, Alb-Donau, Biberach, die Sparkasse Ulm, die Uni, die Technische Hochschule und die Programmierer-Community des Verschwörhauses haben mit viel Geld und Fachwissen dazu beigetragen, dass der Lorapark umgesetzt werden kann.

Vor dem Verschwörhaus am Weinhof steht ein autarkes Hochbeet, das die Blumen nach Bedarf mit Wasser versorgt. Der Strom kommt vom Solarpanel links oben. Bild: Alexander Kaya

Warum eigentlich Lorapark? Alle 19 Innovationen setzen auf die Sensoren, die Innovationen über Lorawan versenden. Die Abkürzung steht für Long Range Wide Area Network. „Ein ganz sperriger Begriff“, gibt Informatiker Andreas Buchenscheit zu. Lorawan sei so etwas wie das Gegenkonzept zu den Mobilfunk- und WLAN-Standards, die immer größere Datenmengen transportieren können: Lorawan braucht sehr wenig Energie und sendet sehr knappe Informationen über sehr große Distanzen. Ulm ist nach Buchenscheits Angaben eine von drei Städten weltweit, die das Netzwerk so intensiv ausgebaut hat: Sensoren in der Stadt sammeln Informationen und senden sie an städtische Server. Das ist dem Ulmer Oberbürgermeister Gunter Czisch wichtig: „Die Daten liegen nicht irgendwo auf den Cayman Islands. Das sind Ulmer Daten, weil sie von Ulmer Bürgern erarbeitet worden sind.“

Lasertechnik hilft bei der Münster-Rettung

Ulmer Daten, die Ulmer Bürger dienen sollen. Das Beispiel des autarken Hochbeets mag noch nach Spielerei gelten. Aber da ist noch mehr: Lasertechnik kann gefährliche Risse am Münster überwachen, bisher mussten die Mitarbeiter der Münsterbauhütte regelmäßig mit Millimeterpapier nachmessen. Ein Sensor meldet in Echtzeit, wenn der Radweg unter der Herdbrücke überflutet ist und gesperrt werden muss – die nötige Batterie hält vier Jahre lang. Radar- und Magnetsensorik meldet, ob Behindertenparkplätze frei sind – die Informationen können im Netz abgerufen werden. Ein unterirdischer Glascontainer meldet seinen eigenen Füllstand – er kann nach Bedarf geleert werden und Bürger könnten im Internet die Ressourcen der Wertstoffhöfe einsehen. Ein Bewegungsmelder erfasst Ratten in der Kanalisation und bringt Gift gezielt aus – der Gifteinsatz kann den Testergebnissen zufolge bei gleichem Ergebnis um 98 Prozent reduziert werde. Und bei Hochwasser schließt sich die Giftbox automatisch, damit das Grundwasser nicht zu stark verunreinigt wird. 19 solcher Innovationen umfasst der Lehrpfad Lorapark. Alle sind rund um den Weinhof im Freien aufgestellt. Schilder erklären die einzelnen Ideen, ein Monitor in der Sattlergasse gegenüber der Rückseite der Sparkasse gibt weitere Informationen. All das, betonen Informatiker Buchenscheit, Oberbürgermeister Czisch und Geschäftsführerin Sabine Meigel von der Digitalen Agenda der Stadt, soll nur ein „Startschuss“ für weitere Ideen und Ansätze sein.

Gunter Czisch und Sabine Meigel mit einer symbolischen Ulm-Platine. Bild: Sebastian Mayr

Meigel sieht starke Botschaften im Lorapark, der vor Kurzem offiziell eröffnet worden ist: Keine andere Stadt treibe die Kombination aus Digitalisierung und Nachhaltigkeit so intensiv voran. Keine andere Stadt setze Technologie so bewusst zum Nutzen der Bürger ein. Viele andere Städte sparten angesichts der Corona-Krise das Geld für Innovationen. Anders als Ulm.

Technologie ist für die Bürger da

Stadtoberhaupt Czisch hat zwei Erklärungen parat: Die einfachen Beispiele aus dem Lorapark sollen den Bürgern den Nutzen der Technologie zeigen – denn die Technologie soll für die Bürger da sein und ihnen konkreten Nutzen für den Alltag bieten. Und auch Czisch denkt an die Krise: Der Lorapark soll den Spieltrieb und weitere Innovationen fördern – am besten Geschäftsmodelle, die Arbeitsplätze bringen und den Wohlstand der Stadt sichern, wenn gewohnte und bekannte Geschäftsmodelle samt ihren Firmen in Gefahr geraten.

Der Schaugarten Lorapark ist Teil des mit Geld vom Bund geförderten Projekts „Zukunftsstadt 2030“.

Lesen Sie auch: Kinder- und Jugendpornografie im Landkreis: „Es nimmt überhand“

Bekommen Ulm und Neu-Ulm eine Bettensteuer?

Diesel-Skandal: Durchsuchungen bei Iveco in Ulm

Themen folgen