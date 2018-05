05:50 Uhr

Ulm mäht für die Artenvielfalt

13 Hektar werden derzeit schonend gepflegt, bald sind es aber vielleicht viel mehr. Lohnt sich eine eigene Biogasanlage für die Stadt?

Von Sebastian Mayr

Ulm blüht gerade. Mitarbeiter der Stadt haben bunte Beete angelegt, die die Stadträte in der jüngsten Sitzung des Umweltausschusses regelrecht zum Schwärmen brachten. Den Insekten hilft das aber kaum, für sie sind die Blumen nicht interessant. Deshalb warb Martin Denoix, Kreisvorsitzender des Bundes für Umwelt und Naturschutz Deutschland dafür, in Zukunft mehrjährige Staudenpflanzen anzupflanzen. „Auch das kann attraktiv gestaltet werden“, sagte er.

An anderen Stellen hat die Stadt bereits gezielt Maßnahmen ergriffen, die Insekten helfen sollen: Die Abteilung Grünflächen hat ermittelt, wo das Gras in der Stadt nicht regelmäßig geschnitten werden muss. Auf diesen Flächen genügt es, ein oder zwei Mal im Jahr zu mähen – und das Grüngut dann abzufahren. Diese schonende Pflege trägt dazu bei, dass möglichst viele Insekten überleben und wiederum die Artenvielfalt im Stadtgebiet erhalten.

50000 Euro hat die Stadt in diesem Jahr für diese naturnahe Wiesenpflege reserviert. 13 Hektar können so bewirtschaftet werden. Am teuersten ist nicht das Mähen, obwohl Handarbeit nötig ist. Das meiste Geld fällt für den Abtransport des Grünguts an. Es wird nach Langenau gebracht und in einer Biogasanlage verwertet. Für dieses Mähgut ist nicht jede Anlage geeignet. Daher kommen nur der Betrieb in Langenau in Frage und einer, der kürzlich in Biberach entstanden ist.

Zu den 13 Hektar könnten noch einige weitere Flächen kommen. „76 Hektar könnten wir noch – wenn sie uns lassen“, sagte Christian Giers, der Leiter der städtischen Abteilung Grünflächen. Weitere zehn Hektar könnten schon ab 2019 naturnah gepflegt werden. In einem Sondertopf des baden-württembergischen Verkehrsministeriums steht Fördergeld dafür bereit, die Stadt will sich darum bewerben. Dann ließe sich die teurere Pflege für zwei Jahre bezahlen. Doch Giers betonte, das lohne sich nur, wenn die Stadt anschließend eigene Mittel dafür bereitstelle: „Der Effekt tritt nur ein, wenn dauerhaft umgestellt wird.“

Martin Denoix und Marian Kazda brachten eine eigene städtische Biogasanlage für das Mähgut ins Gespräch. Kazda ist Professor an der Uni Ulm und Leiter des Botanischen Gartens. Er erforscht die Erzeugung von Biogas und hat die Anlage in Langenau wissenschaftlich beraten. „Das ist die größte Sache, die man für die Biodiversität tun kann“, sagte Kazda. Denn in einem solchen Fall werde Mähgut verwertet – und nicht etwa andere Pflanzen, die in Monokulturen auf den Feldern wachsen. Zudem entstehe Biodünger, der sich wiederum einsetzen lasse. „Das wäre eine wirklich tolle Möglichkeit für die Stadt“, betonte der Wissenschaftler. Ein Bau einer eigenen Anlage könne sich auch wirtschaftlich lohnen.

Daran hatte Baubürgermeister Tim von Winning Zweifel. „Ich bin nicht sicher, ob wir die Richtigen sind, um eine solche Anlage zu betreiben“, sagte er. Auf private Angebote zurückzugreifen sei aus städtischer Sicht erfahrungsgemäß wirtschaftlicher. Die Verwaltung werde das prüfen. Allerdings steht auch eine Entscheidung, ob die naturnah gepflegten Flächen ausgeweitet werden, noch aus.

Geld für die Umwelt investiert die Stadt auch andernorts: Zusätzlich zu den vorgeschriebenen Ausgleichsflächen für Baumaßnahmen hat die Stadt Ökoflächen freiwillig entwickelt. Einige Stadträte forderten, noch mehr derartige Gebiete zu schaffen. Baubürgermeister von Winning bezeichnete die freiwilligen Maßnahmen dagegen als „etwas besonderes“. Und Chefstadtplaner Volker Jescheck hat ausgerechnet, dass 37 Prozent der Gemarkung Ulm aus Landschaftsschutzgebieten besteht. „Das ist gut für eine dicht besiedelte Industriestadt“, sagte er.

