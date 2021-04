vor 17 Min.

"Ulm summer moves": Dieser Plan macht Hoffnung auf ein kleines Tanzfestival

Plus Nachdem "Ulm moves!" für 2021 abgesagt ist, können Tanzbegeisterte jetzt auf ein kleines Programm im Juni hoffen. Was im Roxy und in der Stadt geplant ist.

Für alle, die Tanz lieben, gibt es jetzt einen kleinen Schimmer Zuversicht, für diesen Sommer. Die Organisatoren von " Ulm moves!" hatten zwar vor wenigen Tagen bekannt gegeben, dass das Tanzfestival 2021 nicht in gewohnter Form stattfinden kann. Jetzt kündigt das Team aber ganz konkrete Pläne für ein kleineres Ersatzprogramm an. Der Arbeitstitel: „Ulm summer moves“. Dieser Plan verspricht insgesamt 13 Veranstaltungen in Ulm, vom 11. bis zum 26. Juni 2021 – falls es dann die Corona-Verordnung von Baden-Württemberg zulassen wird. Die Regeln in der Pandemie bleiben der Knackpunkt, das betonen die Veranstalter.

