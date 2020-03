12:10 Uhr

Ulmer Bluestage mit „Blue Notes“ aus England, Italien und den USA

Die kommenden Tage in Ulm stehen im Zeichen der Blue Notes: Bei den 44. Ulmer Bluestagen treten Szene-Stars aus der ganzen Welt im „Charivari“ auf. Den Auftakt macht der Gitarrist Jonn „Del Toro“ Richardson aus Houston.

Die 44. Ulmer Bluestage zeigen die gesamte Bandbreite der Szene. Corona-Angst befürchten die Veranstalter nicht.

Von Florian L. Arnold

Bluesfreunde kommen in den nächsten Tagen wieder voll auf ihre Kosten bei den 44. „Ulmer Bluestagen “, die Rolf Weber und die Ulmer Blues-Freunde des „ Charivari “ ausrichten. Vor 32 Jahren von Weber und weiteren Fans dieser Musik ins Leben gerufen, fand das Festival einige Jahre sowohl im Frühjahr als auch im Herbst statt. „Es macht immer noch Spaß“, sagt Weber lächelnd, „es gibt bestimmte Tonarten des Blues, die mich wie beim ersten Mal faszinieren und erfreuen, wenn ich sie höre.“ Die am Donnerstag startende diesjährige Auflage sei „sehr gelungen“, findet Weber , man habe aus vielen, oft über Jahre wenn nicht Jahrzehnte gewachsenen Kontakten das Beste heraussuchen können. So etwa die englische Band „Catfish“, Gewinner des „British Blues Award 2018“ und auch aktuell wieder auf wichtigen Nominierungslisten zu finden.

Das Gitarrenphänomen (und zugleich Sänger) Matt Long , 24 Jahre alt, nötigt auch den alten Hasen des Business Respekt ab. „Ein sehr dynamischer junger Künstler, auf dessen Auftritt wir uns wirklich freuen“, so Weber. Ein persönliches Highlight für die Bluestage-Macher ist der Abend mit Jonn „Del Toro“ Richardson ( USA ), der, so Weber , „die mexikanische Musik mit der Muttermilch aufgesogen hat – seine Onkel, Tanten und Großeltern spielten in tourenden Mariachi-Bands“. Richardson kennt Weber von diversen Festivals und es war für ihn klar, dass der Gitarrist auch in Ulm auftreten sollte: „Dieser Künstler hat eine ganz eigene Art zu spielen und er hat ein erstklassiges Ensemble dabei.“

Rolf Weber entscheidet mit, wer bei den Ulmer Bluestagen spielt

Die Auswahl der Gäste bei den Bluestagen nimmt Weber gemeinsam mit dem „Blues-Circle“ und Kollege Frank Schreiber vom Charivari vor, dessen Räumlichkeiten ideal zu den Klangwelten passen und Club-Atmosphäre besitzen. Ein idealer Ort auch für Chris Bergson und Ellis Hooks , die zum Finale der 44. Bluestage nach Ulm kommen. Das Quartett des Gitarristen, Sängers und Bandleaders Chris Bergson kredenze eine „unwiderstehliche Mischung“ aus Sixties-Soul und modernem Singer-Songwriter-Blues, dazu Eigenkompositionen wie „Knuckles & Bones“ und „Bitter Midnight“. Ausnahmegitarrist Chris Bergson ist Teil der New Yorker „Blues Hall Of Fame“, er bringt die Klänge der US-Ostküste nach Ulm , die im Duo mit Soulsänger Ellis Hooks auf Südstaatenblues aus Alabama treffen. „Zwei sehr unterschiedliche Stile, die sich aber gut vertragen und ergänzen“, weiß Rolf Weber. Eine Musik, die ihre Wurzeln in Gospel und Soul immer hörbar lässt. Egidio Juke Ingala und „The Jacknives“ bieten Fremd- und Eigenkompositionen, wobei der Frontmann Ingala aus Italien seit langem zur ersten Liga der europäischen Blues- und Jump-Musiker gezählt wird. Als Sänger und Mundharmonikaspieler präsentiert er einen Mix aus Jump-Blues und Swing der 40er- und 50er-Jahre.

Dass der Italiener auch mit seiner neuen Band im Charivari begeistern wird, dessen sind sich die Veranstalter sicher – ebenso wie bei Sean Chambers ( USA ). Der in Florida geborene Chambers startete seine Karriere in den 90ern, als er fünf Jahre mit dem legendären Hubert Sumlin tourte. Als einer der „50 besten Bluesgitarristen des letzten Jahrhunderts“ gefeiert, ist der Amerikaner ein Künstler, dessen Arbeit tief in der Tradition des Bluesrocks von Stevie Ray Vaughan , Jimi Hendrix und insbesondere Johnny Winter verwurzelt ist.

Die "Latvian Blues Band" muss für die 44. Ulmer Bluestage absagen

Einen einzigen Wermutstropfen hat Rolf Weber in diesem 44. Programm seiner Bluestage zu verzeichnen: Die „Latvian Blues Band“ wird nicht auftreten. Das österreichische Festival, zu dem die Musiker nach ihrem Ulmer Auftritt weiterreisen wollten, findet nicht statt. „Nur wegen Ulm die weite Anreise zu machen, hätte keinen Sinn gemacht“, bedauert Weber. „Die Reisekosten hätten das Honorar aufgefressen.“ Nun soll die R&B-Band aus Lettland im Herbst 2021 ins Charivari kommen. Das Warten soll sich lohnen: Kenner, denen das Herrenquintett aus Riga schon bekannt ist, schwören, sie gehöre zum Besten, was die europäische Bluesszene derzeit biete.

Wegen der Coronavirus-Krise sehe man zwar etwas besorgt auf die Kartenverkäufe, aber noch, so Rolf Weber , bewegten sich die Vorverkaufszahlen im Vorjahresrahmen. „Einbußen wird es dennoch geben“, so Weber. Aber er ist zuversichtlich, dass alles gut geht: „Das Bluespublikum ist gelassen und entspannt.“

Infos zu den Ulmer Blues-Tage gibt es unter www.facebook.com/Charivari.Ulm. Das Charivari ist erreichbar unter Telefon 0731/176-1092. Die Bluestage beginnen mit Jonn „Del Toro“ Richardson ( USA ) am heutigen Donnerstag und dauern bis zum 4. April.

