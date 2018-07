Ulmer E-Bike-Verleih: Ein Ansatz für den Stadtverkehr

Ulm will einen Fahrradanteil von 20 Prozent im Stadtverkehr erreichen. Das Verleihsystem kann helfen. Denn die richtige Werbung ist so wichtig wie Radwege.

Zwei Jahre noch, dann soll ein Fünftel des Verkehrs auf zwei Rädern durch Ulm rollen. Ein immens wichtiges Ziel in Zeiten von Abgasskandalen und überlasteten Straßen. Ein groß angelegtes Fahrrad-Verleihsystem kann dabei helfen, es zu erreichen. Denn die richtige Werbung ist genauso wichtig wie Fahrradstraßen und ein gut ausgebautes Radwegenetz.

Kopenhagen, Amsterdam oder Münster in Westfalen sind Fahrradmetropolen. Was sie mit Ulm gemein haben: Wer in der Innenstadt unterwegs ist, kommt auf zwei Rädern deutlich schneller voran als auf vier. Was Ulm von den drei anderen Städten unterscheidet, ist die Sicht aufs Radeln. In Kopenhagen, Amsterdam oder Münster ist es nicht nur selbstverständlich, sondern guter Ton, Trend und Tradition zugleich. In Ulm ist es halt oft praktischer mit dem Auto unterwegs zu sein.

Damit die Donaustadt einen Radfahrer-Anteil von 20 Prozent oder irgendwann vielleicht sogar mehr erreicht, muss sich das ändern. Was am besten hilft, sind möglichst viele Radler, die möglichst immer und möglichst überall in der Stadt fahren. Dabei hilft ein Verleihsystem mit vielen Fahrrädern.

Gut, da ist noch ein anderer Unterschied zwischen Ulm und Amsterdam: Die Berge machen es einem nicht unbedingt leicht. Aber deshalb wollen die Ulmer ja auch auf E-Bikes setzen.

