09:11 Uhr

Ulmer Ehepaar hat Corona und verlässt trotzdem die Quarantäne

Die Polizei erhielt aus der Nachbarschaft den Hinweis, dass das Ulmer Ehepaar sich nicht an die Corona-Auflagen hält.

Weil sie trotz Quarantäne-Auflage ihre Wohnung verließen, ermittelt die Ulmer Polizei gegen einen Mann und eine Frau, die mit dem Coronavirus infiziert sind.

Durch einen Hinweis aus der Nachbarschaft wurde dem Polizeirevier Ulm-Mitte am Freitagabend bekannt, dass sich Mitglieder einer in Ulm wohnenden Familie nicht an angeordnete Quarantäne-Maßnahmen halten. Bei der Kontrolle bestätigte sich der Verdacht.

Offensichtlich hatten ein 40-jähriger Mann und dessen 34-jährige Frau ihre Wohnung widerrechtlich verlassen. Sie konnten angetroffen und nochmals eindringlich belehrt werden. Den beiden wurde der Gewahrsam angekündigt, wenn sie nochmals gegen die Quarantäne verstoßen. (az)

