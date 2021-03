vor 16 Min.

Ulmer IHK braucht schon wieder einen neuen Hauptgeschäftsführer

Max-Martin W. Deinhard verlässt die IHK Ulm nach nur gut einem Jahr schon wieder. Das sind die Gründe.

Der Hauptgeschäftsführer der IHK Ulm, Max-Martin W. Deinhard, verlässt die Industrie- und Handelskammer (IHK) Ulm zum Ende des Jahres. Er wechselt zum Jahresbeginn 2022 als Hauptgeschäftsführer zu einer IHK im Nordwesten Deutschlands.

IHK-Präsident Jan Stefan Roell hat diese Entscheidung mit Bedauern zur Kenntnis genommen. „Herr Deinhard hat in kürzester Zeit in der Region Fuß gefasst und hat mit seiner sympathischen und engagierten Art schnell überzeugen können." Gemeinsam mit dem IHK-Ehrenamt hat er die strategische Ausrichtung der IHK mit dem im Dezember verabschiedeten Strategiepapier Ulm 2030 mitentwickelt und mit seiner Mannschaft in der Corona-Krise "hervorragende Arbeit" geleistet. "Wenn die Familie einen braucht, dann müssen alle dafür Verständnis haben“, so der IHK-Präsident. Gleichzeitig versteht der Präsident die Beweggründe von Deinhard, der die Chance ergreift, die Verantwortung für eine IHK in seiner Heimatregion im Nordwesten Deutschlands zu übernehmen.

IK-Chef: Von Ulm zurück zur Familie nach Norddeutschland

„Für mich hat sich die einmalige Möglichkeit ergeben, nahe meiner Familie die Verantwortung für eine Industrie- und Handelskammer zu übernehmen. Es bedeutet für mich keine Entscheidung gegen die IHK Region Ulm, sondern für die Übernahme einer anspruchsvollen Aufgabe in meiner Heimat. Ich befinde mich in einer Lebensphase, in der ein solcher Wechsel noch möglich ist und persönliche Gründe eine entscheidende Rolle spielen“ so Max-Martin W. Deinhard zu seiner Entscheidung.

Max-Martin Deinhard wollte eigentlich immer „Kapitän zur See“ werden, wie er bei der Verabschiedung von seinem Vorgänger Otto Sälzle sagte. Die Chancen auf Erfüllung dieses Lebenstraums dürften im Norden wieder steigen. (AZ/heo)

Auch interessant:

Themen folgen