Ulmer Kult-Disco Myer's ist pleite

Plus Nach 30 Jahren sind die Lichter aus: Der Betreiber des Myer’s hat Insolvenz angemeldet. Das Verbot des Tanzbetriebs macht auch anderen Gastronomen sorgen.

Von Oliver Helmstädter

Als wäre die Party gerade erst zu Ende gegangen: Die goldenen Konfettis liegen auf der Tanzfläche und die Preise stehen mit Kreide handgeschrieben auf der Tafel hinter der Bar. Doch ein Gin-Tonic für 8,50 Euro wurde in der Disco Myer’s am Ulmer Lautenberg schon seit März nicht mehr verkauft. Das hatte jetzt gravierende Folgen: Ende August wurde ein Insolvenzverfahren eröffnet.

Insolvenzverwalter ist der Ulmer Anwalt Klaus Tappmeier. Auf Anfrage unserer Zeitung sagt Marc Lang, der für den Fall zuständige Anwalt für Insolvenzrecht der Ulmer Kanzlei, dass „natürlich der Corona-Lockdown“ mit den Schwierigkeiten zusammenhänge. Doch Details möchte Lang nicht nennen, das Verfahren mit über 50 Gläubigern sei „sehr kompliziert“. Die Summe, die auf dem Spiel steht, möchte der Anwalt nicht nennen. Zu den Gläubigern des Betreibers gehöre neben den Sozialkassen und dem Finanzamt auch der Vermieter des Gebäudes.

Nach 30 Jahren steht Sanierung der Ulmer Disco an

Dieser war am Mittwoch in der Ex-Disco anzutreffen. Eine Generalsanierung sei bereits eingeleitet worden. „Nach 30 Jahren ist es an der Zeit“, sagt der Immobilienbesitzer, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen will. Die insgesamt über 600 Quadratmeter würden nun auf den neusten Stand gebracht. Seine Absicht sei es, wieder einen gastronomischen Betrieb anzusiedeln. Es gebe „mehrere Interessenten“. Möglich sei auch, dass erneut eine Diskothek einzieht. Doch der unvorhersehbare Verlauf der Pandemie mache es derzeit unmöglich zu planen. Rein technisch sei die denkbar früheste Wiedereröffnung noch dieses Jahr kurz vor Weihnachten möglich.

Aufgestuhlt: An der Bar im Myer’s gibt es seit dem Corona-Lockdown nichts mehr zu trinken. Nun wird auch sie abmontiert.

Eine Option, die Corona-Zeit im Myer’s mit einer Art „Pop-up-Restaurant“ zu überbrücken, gab es nach den Worten von Lang am Lautenberg nicht. Diese Variante wählte Mario Schneider, der Geschäftsführer des Theatro in der Ulmer Hirschstraße. Getanzt wird hier seit Monaten nicht mehr, dafür servieren Gastronomen in der bestuhlten Ex-Disco Speisen und Getränke – eine Kneipen-Markthalle namens „Zirkel 854“ erblickte das Licht der Welt. 200 Plätze wurden in dem 700 Quadratmeter großen Ex-Kino mit seinen fünf Theken genehmigt – um die sich andere coronageplagte Gastronomen wie Frau Berger, Die Bar oder Stadtkind kümmern.

Die Party ist hier seit Monaten vorbei. Nun wird die Disco ausgeschlachtet: Die Musikanlage des Myer’s wurde bereits verkauft und am Mittwochnachmittag abmontiert.

Der Betreiber des Myer’s war am Mittwoch für unsere Zeitung nicht zu erreichen. Thomas Hartmann übernahm den Laden 2003 von Thomas Heyne, der die In-Disco fast zehn Jahre lang geführt hatte. Zuvor hatte Hartmann das „Yellow“ in der Pfauengasse betrieben.

Übernimmt der Theatro-Chef das Myer's?

Man kennt sich in der Gastro-Szene: Theatro-Mann Schneider war unter beiden Betreibern beim Myer’s für das Thema Marketing zuständig. Damals schrieb sich Schneider die Abkehr von der „Schickeria“ hin zum „Normalpublikum“ auf die Fahnen des Myer’s.

Nun muss er schauen, dass in sein Lokal überhaupt wieder Publikum kommt: „Wir haben 95 Prozent des Umsatzes verloren“, sagt Schneider über das Theatro. Für die verbleibenden fünf Prozent sei der „Zirkel 854“ verantwortlich. „Die Situation ist ganz schwierig.“ Eine Insolvenz sei zwar akut nicht in Sicht, doch wie lange er noch durchhalte, wisse er auch nicht. Deswegen liege eine mögliche Pacht des Ex-Myer’s derzeit auf Eis. „Natürlich wurde ich gefragt“, sagt Schneider.

Doch bevor er über die Eröffnung eines neuen Betriebs nachdenke, müsse er seinen eigenen Laden retten. Dafür sei eine Voraussetzung unabdingbar: „Ich hoffe, dass bald wieder getanzt werden darf.“

Falls Schneider Pächter des Ex-Myer’s wird, muss er sich um eine neue Musikanlage kümmern: Die alte wurde am Mittwoch abmontiert. Immerhin konnte das gute Stück noch verkauft werden. Gläser hingegen wurden verschenkt.

