vor 33 Min.

Ulmer Mittelständler investieren viel in Anlagen – und zu wenig für die Digitalisierung

Auch das ist Digitalisierung: In manchen Industriebetrieben werden Arbeitsanweisungen digital weitergegeben, wie hier mit QR-Codes. <b>Symbolfoto: B. Weißbrod/dpa</b>

Unternehmer aus Ulm, Neu-Ulm und Umgebung sind zurückhaltend, was Ausgaben für moderne Prozesse angeht. Welches Potenzial es gibt.

Von Sebastian Mayr

Den Unternehmen in der Region geht es blendend. Doch der Fachkräftemangel macht vielen Branchen zu schaffen. Zudem könnten in der nächsten Zeit einige Investitionen auf die Arbeitgeber in Ulm und den Landkreisen Neu-Ulm, Alb-Donau und Biberach zukommen. Darauf deutet eine Studie der deutschen Förderbank KfW hin, die die Hypovereinsbank (HVB) mit Erfahrungswerten aus der regionalen Wirtschaft angereichert hat. Demnach nutzt der regionale Mittelstand das Potenzial, das die Digitalisierung bietet, nicht aus.

Die Auftragslage ist so gut, dass manche Firmen lukrative Angebote ausschlagen, berichtet Guido Krickl, Leiter Firmenkundengeschäft Baden-Württemberg Ost bei der HVB. Krickl führt viele Gespräche mit Unternehmern. Er sagt: „Wir bekommen glänzende Zahlen vorgelegt, aber der Blick nach vorne ist zurückhaltend.“ Zurückhaltend sind regionale Mittelständler bislang auch bei der Digitalisierung. Nur jeder fünfte investiert in diesem Bereich, im Durchschnitt geben Unternehmer 18000 Euro zu diesem Zweck aus. Diese bundesweiten Zahlen hat die KfW ermittelt. HVB-Firmenkunden-Leiter Krickl sagt: „Das trifft sich mit unseren Erfahrungen aus den Gesprächen mit Unternehmern.“ Überträgt man die KfW-Zahlen auf den Wirtschaftsraum Ulm, dan zeigt sich: für Bauten und Anlagen wird zwölf mal so viel Geld ausgegeben (1,3 Milliarden Euro) wie für Digitalisierungsprojekte (108 Millionen Euro).

Digitalisierung: Firmen können effizienter werden

Die Bank investiere lieber in neue, digitale Prozesse und Geschäftsmodelle als in Steine, sagte Krickl am Freitag. Mit Digitalisierung sei nicht nur die Anschaffung von Software gemeint. Möglichkeiten seien auch eine Plattform sein, auf der regionale Unternehmer ihre Produkte anbieten, oder eine Lackiermaschine, die Daten digital übernimmt und alle folgenden Schritte kennt. Zu den Ausgaben für die Digitalisierung kann auch Geld für neues Fachpersonal gehören.

Das Bundeswirtschaftsministerium misst den Grad der Digitalisierung verschiedener Branchen mit einem Index. Dabei schneiden vor allem Bereiche schlecht ab, die in Ulm und der Region eine wichtige Rolle spielen: Maschinenbau, verarbeitendes Gewerbe, Logistik und Gesundheitswesen. Zu letzterer Branche werden nicht nur Pharma-Unternehmen gezählt, sondern auch Praxen und Kliniken. Produzierende und weiterverarbeitende Betriebe machen im Wirtschaftsraum Ulm mehr als die Hälfte der Bruttowertschöpfung aus.

Das Investitionsverhalten werde sich ändern, da ist sich Banker Krickl sicher. Denn die Unternehmer erfahren bei Gesprächen mit Konkurrenten, wer schon was angeschafft hat. „Das hat einen Motivationseffekt“, glaubt Krickl. Er hält die Ausgaben für entscheidend. Denn Firmen könnten die Effizienz der Prozesse und der Produktion erhöhen und neue Geschäftsfelder erschließen.

