12:00 Uhr

Ulmer Parkhäuser werden teurer

Die Preise in den Ulmer Parkhäusern werden ab März erhöht.

Autofahrer müssen fürs Parken in Ulm künftig tiefer in die Tasche greifen. Wie die Stadt mitteilte, steigen die Entgelte in den Ulmer Parkhäusern zum 1. März.

Wer sein Auto in den Innenstadtparkhäusern Am Rathaus (Neue Mitte), Deutschhaus, Salzstadel, Fischerviertel, Theater und Congress-Centrum Nord abstellt, zahlt dafür künftig 60 Cent (bisher 50 Cent) pro 20 Minuten, also 1,80 Euro pro Stunde (bisher 1,50 Euro).

Der Abendtarif (ab 19 Uhr) wie der Sonn- und Feiertagstarif beläuft sich künftig jeweils auf maximal 4,20 Euro statt bisher 3,50 Euro. Der Tageshöchstsatz in den Parkhäusern Am Rathaus, Deutschhaus, Salzstadel, Fischerviertel und Theater bleibt bei 18 Euro und erhöht sich im Congress-Centrum Nord von 7,50 auf neun Euro. Außerdem wird ab 1. März der 20-Minuten-Takt bei der Abrechnung von zwei auf vier Stunden ausgedehnt. Davon sollen Kurzparker profitieren.

Stadt erhöht Preise für Ulmer Parkhäusern

Die städtische Parkbetriebsgesellschaft begründet die Erhöhung der Preise mit den steigenden Aufwendungen für den Betrieb sowie der Modernisierung und Instandhaltung der Parkhäuser. Das Parkentgelt für die ersten zwei Stunden sei seit Juli 2008 nicht mehr erhöht worden. In den nächsten Jahren stehen unter anderem Investitionen in Ladeinfrastruktur, Sensorik und Dateninfrastruktur für die Vernetzung der Parkhäuser an. (az)

