22.08.2018

Ulmer Postboten sind umgezogen

So sieht es im neuen Zustellstützpunkt (ZSP) in der Otto-Renner-Straße in Neu-Ulm aus. 73 Postboten arbeiten derzeit dort.

So mancher Brief startet seinen morgendlichen Weg zum Empfänger in Neu-Ulm. Dort ist ein neuer Zustellstützpunkt eingerichtet worden. Es gibt weitere Pläne.

Von Ariane Attrodt

Die Post für Senden, Illerkirchberg, Söflingen, Dornstadt und Beimerstetten startet ihre Tour zum jeweiligen Briefkasten seit Kurzem in Neu-Ulm: In der Otto-Renner-Straße 10 hat die Deutsche Post einen neuen Zustellstützpunkt (ZSP) eingerichtet. Dort arbeiten derzeit 73 Postboten – und sorgen dafür, dass knapp 29000 Haushalte ihre Päckchen und Briefe bekommen.

Im ZSP bereiten die Postboten ihre Touren vor: Der größte Teil der Briefe, die schon frühmorgens im benachbarten Briefzentrum in Neu-Ulm angeliefert wird, ist schon nach der Gangfolge der Zusteller sortiert. Den Rest müssen die Mitarbeiter noch von Hand in die Reihenfolge bringen, in der sie später die Straße entlang gehen beziehungsweise fahren. Die Pakete, die die Boten mit auf ihren Weg nehmen, kommen mit Lastwagen vom Paketzentrum in Günzburg.

Erst im Oktober ging das neue Paket-Verteilzentrum in Betrieb

Vorher war in dem Gebäude des neuen ZSPs die manuelle Zustellbasis für Pakete untergebracht. Diese hat aber nur eine neue Heimat – nur einen Steinwurf entfernt: In der Otto-Hahn-Straße unweit des Briefzentrum ist ein automatisiertes Verteilzentrum für Pakete gebaut worden, im Oktober vergangenen Jahres ging es in Betrieb (wir berichteten). Die Mitarbeiter dort sie stellen ausschließlich Pakete zu und sind vor allem in den Stadtkernen unterwegs. Die umgezogenen Boten im ZSP sind dagegen für Briefe und Pakete gleichermaßen zuständig und bringen beides vor allem in eher ländliche Bereiche.

Der neue Zustellstützpunkt platze derzeit zwar nicht aus allen Nähten, wie Niederlassungsleiterin Annette Herzog gestern beim offiziellen Einweihungstermin verkündete, aber: „Es passt auch nicht mehr rein.“ Dabei hat die Post schon das nächste Projekt in Planung: Man will die Zusteller im nächsten Jahr alle mit Streetscootern ausstatten, also kleine Transporter mit Elektroantrieb. 56 Fahrzeuge müssten es sein – für jeden Bezirk einen. Hinzu kommen zwei Reserveautos. Dann werde der Standort in Neu-Ulm ein „grüner Zustellstützpunkt“, so Herzog.

Damit das funktioniert, müssen allerdings erst Ladesäulen installiert und entsprechende Leitungen gelegt werden. Wie viel die Post dieses Vorhaben kosten wird, will das Unternehmen nicht verraten. Betriebsleiter Bernhard Fischer, der unter anderem für den neuen Zustellstützpunkt in Neu-Ulm zuständig ist, erklärte lediglich: „Die Post investiert in E-Mobilität – und das lässt sie sich schon etwas kosten.“

